В ходе рейдов Главного управления по борьбе с организованной преступностью есть задержанные

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) провели операции против лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие, а также наркотические средства. Есть задержанные.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) провели операции против лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие, а также наркотические средства. Есть задержанные.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

На основе поступившей оперативной информации, был задержан один из организаторов контрабандного ввоза наркотических средств на территорию страны - житель Балакянского района, ранее судимый Эльшад Тосов. В сумке задержанного было обнаружено более 26 кг героина. Эльшад Тосов признал, что наркотики были ввезены на территорию страны с целью сбыта.



Кроме того, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью о подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия задержали жителя Бардинского района, ранее судимого Субхана Асланова. В ходе личного обыска у мужчины изъят пистолет Макарова и 6 патронов к нему.

В ходе очередного оперативного мероприятия был проведен обыск в доме жителя поселка Бузовна Эльвина Марданова. Из его дома были изъяты автомат AKС-74, пулеметный магазин, 233 патрона различного калибра, гранаты "Ф-1" и "РГД-5". В ходе расследования была установлена личность лица, передавшего Марданову оружие. В доме Гусейна Сафарова были обнаружены пистолет Макарова, два магазина и 16 патронов.



По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.