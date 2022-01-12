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В ходе рейдов Главного управления по борьбе с организованной преступностью есть задержанные

В ходе рейдов Главного управления по борьбе с организованной преступностью есть задержанные Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) провели операции против лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие, а также наркотические средства. Есть задержанные.
Происшествия
12 января 2022 г. 11:40
В ходе рейдов Главного управления по борьбе с организованной преступностью есть задержанные

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) провели операции против лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие, а также наркотические средства. Есть задержанные.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

На основе поступившей оперативной информации, был задержан один из организаторов контрабандного ввоза наркотических средств на территорию страны - житель Балакянского района, ранее судимый Эльшад Тосов. В сумке задержанного было обнаружено более 26 кг героина. Эльшад Тосов признал, что наркотики были ввезены на территорию страны с целью сбыта.

Кроме того, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью о подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия задержали жителя Бардинского района, ранее судимого Субхана Асланова. В ходе личного обыска у мужчины изъят пистолет Макарова и 6 патронов к нему.

В ходе очередного оперативного мероприятия был проведен обыск в доме жителя поселка Бузовна Эльвина Марданова. Из его дома были изъяты автомат AKС-74, пулеметный магазин, 233 патрона различного калибра, гранаты "Ф-1" и "РГД-5". В ходе расследования была установлена личность лица, передавшего Марданову оружие. В доме Гусейна Сафарова были обнаружены пистолет Макарова, два магазина и 16 патронов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi əməliyyat keçirib, saxlanılanlar var

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