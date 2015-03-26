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    В ходе проверки Москворецкого рынка задержаны азербайджанцы

    Все они обвиняются в нарушении миграционного законодательства

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники столичного управления ФМС России в ходе проверки Москворецкого рынка задержали 28 иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства.

    Как отмечает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФМС по Москве.

    "Проверка проходила в помещении рынка, где велись отделочные работы. Среди задержанных - граждане Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Все они не имели документы, разрешающие работу на российской территории", - сообщили в управлении.

    Задержанные будут доставлены в территориальный отдел миграционной службы и пройдут дактилоскопию, после чего суд решит вопрос по их наказанию.

    "Этим мигрантам грозит штраф и выдворение из России с последующим закрытием въезда", - отметили в пресс-службе столичного УФМС.

    По данным представителей ведомства, проверка на Москворецком рынке продолжается.

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