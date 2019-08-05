Во время пожара в Садараке сотрудники полиции проявили самоотверженность

Среди пострадавших во время участия в тушении пожара, который 4 августа разгорелся на одном из складов расположенного в Гарадагском районе Баку торгового центра "Садарак", были и сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана.

Как сообщает Report, сотрудники полиции проявили самоотверженность при тушении пожара, выносе товаров со склада и переноске пострадавших в машины скорой помощи, привлеченные на территорию.

Во время инцидента несколько сотрудников полиции отравились дымом.

Отметим, что в целом 16 человек обратились в связи с получением повреждений во время пожара. Из них шестерым помощь оказали на месте. Оставшиеся 10 были доставлены в Клинический медцентр №1. Из 10 человек один является сотрудником торгового центра, где произошел пожар, остальные – сотрудники МЧС и МВД, участвующие в тушении пожара. Обратившиеся были отпущены домой после оказания медпомощи.