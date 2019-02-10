В ходе операций в Афганистане за сутки уничтожены не менее 30 боевиков

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 боевиков террористической группировки "ИГИЛ - Хорасан" и радикального движения "Талибан" уничтожены за сутки в ходе операций в различных районах Афганистана.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Khaama Press.

"В результате авиаудара коалиции в районе Ходжани провинция Нангархар убиты два боевика ИГИЛ - Хорасан, еще семь боевиков уничтожены в ходе аналогичных операций, проведенных в уезде Вашер провинции Гильменд и уезде Шамтал провинции Балх", - сказал собеседник агентства.

По тем же данным, в результате рейда сил коалиции в провинции Газни были ликвидированы четыре боевика "Талибан".

Кроме того, в ходе операции афганских сил специального назначения в городе Таринкот (административный центр провинции Урузган) были убиты 13 боевиков "Талибан", а также уничтожены два самодельных взрывных устройства. Еще четыре талиба были ликвидированы спецназом Афганистана в провинциях Кунар и Пактия.

Ранее сообщалось, что в Афганистане при атаке талибов погибли восемь полицейских.