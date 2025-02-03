В ходе операции СГБ и МВД в Гусаре обнаружены укрытия террористов

В результате операции Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел против террористической группировки "Лесные братья" в лесистой местности в Гусарском районе обнаружены укрытия и тайники.

В результате операции Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел против террористической группировки "Лесные братья" в лесистой местности в Гусарском районе обнаружены укрытия и тайники.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении СГБ и МВД.

"В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий в лесистой местности вблизи села Джибир были обнаружены укрытия и тайники, где члены незаконного вооруженного формирования - Гадир Гаджиев, Рияд Сафаралиев, Валерик Адилов и Умуд Гюльалиев были нейтрализованы путем самоподрыва взрывным устройством, которое они привели в действие", - говорится в сообщении.

В заявлении ведомств отмечено, что при осмотре обнаруженных укрытий были изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, такие как торф, ацетон, детонаторы, дистанционно управляемые взрывные механизмы, а также два автомата Калашникова, три охотничьих ружья, патроны и символика международной террористической организации.