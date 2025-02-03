О нас

В ходе операции СГБ и МВД в Гусаре обнаружены укрытия террористов

В ходе операции СГБ и МВД в Гусаре обнаружены укрытия террористов В результате операции Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел против террористической группировки "Лесные братья" в лесистой местности в Гусарском районе обнаружены укрытия и тайники.
Происшествия
3 февраля 2025 г. 12:29
В ходе операции СГБ и МВД в Гусаре обнаружены укрытия террористов

В результате операции Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел против террористической группировки "Лесные братья" в лесистой местности в Гусарском районе обнаружены укрытия и тайники.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении СГБ и МВД.

"В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий в лесистой местности вблизи села Джибир были обнаружены укрытия и тайники, где члены незаконного вооруженного формирования - Гадир Гаджиев, Рияд Сафаралиев, Валерик Адилов и Умуд Гюльалиев были нейтрализованы путем самоподрыва взрывным устройством, которое они привели в действие", - говорится в сообщении.

В заявлении ведомств отмечено, что при осмотре обнаруженных укрытий были изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, такие как торф, ацетон, детонаторы, дистанционно управляемые взрывные механизмы, а также два автомата Калашникова, три охотничьих ружья, патроны и символика международной террористической организации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qusarda DTX və DİN-in birgə əməliyyatı zamanı terrorçu qruplaşmanın sığınacaqları aşkarlanıb

Самое важное

Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi