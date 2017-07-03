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    В Геранбое между родственниками произошла драка, тесть и зять тяжело пострадали

    По факту начато расследование

    Геранбой. 3 июля. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошла массовая драка. Есть пострадавшие.

    Как сообщает западное бюро Report, массовая драка произошла между родственниками в селе Аладжалы. Во время инцидента пострадали тесть и зять. Так, после драки участники одной стороны конфликта на машине наехали на данных людей. В то же время, и с той стороны конфликта двое получили травмы области лица и головы, они после амбулаторного обследования были отпущены домой.

    В ходе конфликта различные телесные повреждения получили житель Тертерского района Тейюб Фаррух оглу Гулиев, 1990 г.р., и житель Геранбойского района Ага Зияд оглу Мирзаев 1977 г.р. Они были доставлены в Геранбойскую  центральную районную больницу. Их состояние расценивается как тяжелое.

    По факту начато расследование.

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