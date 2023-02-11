О нас

В ходе массовой драки в Баку убиты два человека

В ходе массовой драки в Баку убиты два человека В Баку произошла массовая драка, в результате которой были убиты два человека
Происшествия
11 февраля 2023 г. 09:44
В ходе массовой драки в Баку убиты два человека

В Баку произошла массовая драка, в результате которой убиты два человека.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Низаминского района.

В районную прокуратуру поступила информация о смерти Илькина Рзаева и Хаяла Рагимова в результате драки в Низаминском районе Баку.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в ходе драки с участием шести человек в поселке Кешля Рауф Гусейнов и Рамин Исаев нанесли ножевые ранения Илькину Рзаеву, который скончался на месте происшествия, и Хаялу Рагимову, впоследствии скончавшемуся в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК АР.

В качестве подозреваемых по делу задержаны 4 человека, ведется следствие.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda kütləvi dava olub, 2 nəfər qətlə yetirilib - TƏFƏRRÜAT

Экслюзивные новости

Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежедневно расти на 4% до 2031 года
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежедневно расти на 4% до 2031 года
11 февраля 2023 г. 10:14
Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
ФотоИз Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
10 февраля 2023 г. 18:07
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
10 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
10 февраля 2023 г. 14:01
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
10 февраля 2023 г. 10:48
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
9 февраля 2023 г. 16:28
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
9 февраля 2023 г. 14:23
МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше
МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше
9 февраля 2023 г. 12:45
В Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоВ Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
8 февраля 2023 г. 16:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi