В ходе массовой драки в Баку убиты два человека

В Баку произошла массовая драка, в результате которой были убиты два человека

В Баку произошла массовая драка, в результате которой убиты два человека.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Низаминского района.

В районную прокуратуру поступила информация о смерти Илькина Рзаева и Хаяла Рагимова в результате драки в Низаминском районе Баку.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в ходе драки с участием шести человек в поселке Кешля Рауф Гусейнов и Рамин Исаев нанесли ножевые ранения Илькину Рзаеву, который скончался на месте происшествия, и Хаялу Рагимову, впоследствии скончавшемуся в больнице.



Возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК АР.



В качестве подозреваемых по делу задержаны 4 человека, ведется следствие.