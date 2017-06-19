В ходе массовой драки на рынке в Сураханы один человек получил 7 ножевых ранений

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Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ На одном из рынков, расположенных в Сураханском районе Баку, произошла массовая драка.

Как сообщает Report, работавший на рынке продавцом Шахин Хагверди оглу Мамедов 1987 г.р. поспорил с тремя лицами.

Спор завершился дракой. Во время драки Ш. Мамедов получил 7 ножевых ранений в область головы, шеи и ног. Раненый помещен в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

По факту в Сураханском районном управлении полиции проводится расследование.