 В ходе цепной аварии в Евлахе загорелась одна из машин - ФОТО

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Евлах. 11 мая. REPORT.AZ/ В вечерние часы 10 мая на евлахском участке дороги Баку-Евлах произошла цепная авария с участием легковых машин марок “ВАЗ”, “Mercedes” и “Нива”.

Как сообщает западное бюро Report, в автомобиль марки "ВАЗ-2107", принадлежащий вынужденному переселенцу из Кялбаджара Этибару Исаеву, врезалась машина марки "Нива" без государственных номерных знаков, вследствие чего его автомобиль столкнулся с автомобилем марки "Mercedes".

После удара "ВАЗ-2107" загорелся и полностью пришел в негодное состояние. К месту происшествия были привлечены пожарные, пожар был потушен. Предотвращено возгорание других автомобилей. Находящиеся в автомобиле пассажиры перенесли стресс, на месте происшествия им была оказана помощь со стороны врачей станции скорой медицинской помощи.

По факту ведется расследование.