​В Хызы обнаружены гильзы

Из call-центра "102" МВД Азербайджана в Агентство (ANAMA) поступила информация об обнаружении гильз разных калибров на территории поселка Гилязи Хызинского района.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), мобильная группа быстрого реагирования Агентства вместе с региональными сотрудниками МВД сразу же выехала на место происшествия.

С целью обеспечения безопасности названная территория была оцеплена сотрудниками полиции.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, были обнаружены 17 гильз 14,5 мм калибра.

В целях обезвреживания, они доставлены на центральный полигон.

Вокруг обнаруженного снаряда была поверхностно обследована территория в 100 кв.м. Других опасных взрывчатых предметов и устройств обнаружено не было.