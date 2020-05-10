Наверх

В Хырдалане женщина бросилась с 4 этажа

​В Хырдалане женщина бросилась с 4 этажа

В Хырдалане совершена попытка суицида.

Как передает Report, женщина 40-45 лет (личность уточняется – ред.) бросилась с 4-го этажа здания, в котором живет.

К счастью женщина упала на деревья и осталась жива. Соседи доставили пострадавшую в больницу.  

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!