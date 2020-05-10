​В Хырдалане женщина бросилась с 4 этажа

В Хырдалане совершена попытка суицида.
Как передает Report, женщина 40-45 лет (личность уточняется – ред.) бросилась с 4-го этажа здания, в котором живет.
К счастью женщина упала на деревья и осталась жива. Соседи доставили пострадавшую в больницу.
В Хырдалане совершена попытка суицида.
Как передает Report, женщина 40-45 лет (личность уточняется – ред.) бросилась с 4-го этажа здания, в котором живет.
К счастью женщина упала на деревья и осталась жива. Соседи доставили пострадавшую в больницу.
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