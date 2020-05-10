​В Хырдалане женщина бросилась с 4 этажа

В Хырдалане совершена попытка суицида.

Как передает Report, женщина 40-45 лет (личность уточняется – ред.) бросилась с 4-го этажа здания, в котором живет.

К счастью женщина упала на деревья и осталась жива. Соседи доставили пострадавшую в больницу.