В Хырдалане пассажирский автобус застрял на ремонтируемой дороге - ФОТО

В Абшеронском районе пассажирский автобус застрял на дороге, на которой проводятся ремонтные работы.
Об этом Report рассказали жители района.
Они отметили, что инцидент произошел в городе Хырдалан.
Так, пассажирский автобус с регистрационным номерным знаком 10 TG-702 маршрутной линии 119 на улице Гаджи Зейналабдина Тагиева застрял на дороге.
После этого пассажиром пришлось покинуть салон автобуса.
Отметим, что уже некоторое время на большинстве улиц и проспектов Хырдалана ведутся ремонтные работы.
İsmayıl NəsibliАвтор новости