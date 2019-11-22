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В Хырдалане пассажирский автобус застрял на ремонтируемой дороге - ФОТО

В Хырдалане пассажирский автобус застрял на ремонтируемой дороге

В Абшеронском районе пассажирский автобус застрял на дороге, на которой проводятся ремонтные работы.

Об этом Report рассказали жители района.

Они отметили, что инцидент произошел в городе Хырдалан.

Так, пассажирский автобус с регистрационным номерным знаком 10 TG-702 маршрутной линии 119 на улице Гаджи Зейналабдина Тагиева застрял на дороге.

После этого пассажиром пришлось покинуть салон автобуса. 

Отметим, что уже некоторое время на большинстве улиц и проспектов Хырдалана ведутся ремонтные работы.

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