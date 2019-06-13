 Наверх

В Хырдалане автомобиль насмерть сбил пешехода

​В Хырдалане автомобиль насмерть сбил пешехода

Один человек погиб, другой получил ранения в результате ДТП в Хырдалане, передает Report.

Сообщается, что автомобиль наехал на пешеходов - 25 летнего парня и девушку такого же возраста. Девушка от полученных ранений скончалась на месте. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi