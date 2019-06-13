​В Хырдалане автомобиль насмерть сбил пешехода

Один человек погиб, другой получил ранения в результате ДТП в Хырдалане, передает Report.
Сообщается, что автомобиль наехал на пешеходов - 25 летнего парня и девушку такого же возраста. Девушка от полученных ранений скончалась на месте.
Один человек погиб, другой получил ранения в результате ДТП в Хырдалане, передает Report.
Сообщается, что автомобиль наехал на пешеходов - 25 летнего парня и девушку такого же возраста. Девушка от полученных ранений скончалась на месте.
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