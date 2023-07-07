В Хиндархе произошло ДТП со смертельным исходом

В поселке Хиндарх произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В поселке Хиндарх произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, 6 июля около 20 часов на проезжей части дороги Агдам-Агджабеди в поселке Хиндарх житель Шушинского района Шамиль Гасымов, (2001 г.р.), потерял управление автомобилем марки ВАЗ-2107 и столкнулся с двумя автомобилями, припаркованными на обочине дороги, затем сбил Махира Мамедова (1955 г.р.), стоявшего на обочине дороги.

Пешеход скончался на месте от полученных травм.

По данному факту проводится расследование.