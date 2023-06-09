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В Херсонской области затоплены также дома азербайджанцев 

В Херсонской области затоплены также дома азербайджанцев  В Херсонской области затоплены дома азербайджанцев.
Происшествия
9 июня 2023 г. 13:11
В Херсонской области затоплены также дома азербайджанцев 

В Херсонской области затоплены дома азербайджанцев.

По данным Восточно-Европейского бюро, дома Мусы Топуева и Чингиза Гасанова, расположенные на левом, оккупированном берегу Днепра, затопило водой.

С M.Топуевым и Ч.Гасановым, а также с членами их семей уже 2 дня нет никакой связи. На правом, деоккупированном берегу Днепра, дом, принадлежащий Алирзе Агаеву, также поврежден. Вместе со своей семьей он ранее был эвакуирован в Европу.

Напомним, что 6 июня в Украине была подорвана Каховская ГЭС, было затоплено до 100 населенных пунктов.

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Версия на английском языке Houses belonging to Azerbaijanis flooded in Kherson
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Xerson vilayətində azərbaycanlıların da evləri daşqına məruz qalıb

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