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    В Херсоне задержали уроженца Азербайджана, имевшего тесные связи с криминальными кругами в Украине

    Азербайджанца задержали за нанесение ранений другому мужчине

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В Херсоне задержали 30-летнего уроженца Азербайджана, в результате конфликта нанесшего из оружия многочисленные ранения другому мужчине в ресторане.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, после совершения преступления злоумышленник скрылся на автомобиле "БМВ".

    Задержанный азербайджанец был ранее судим за разбой и незаконное завладение транспортным средством. Также стало известно, что задержанный имеет широкий круг связей в криминальной среде на территории четырех областей Украины.

    Возбуждено уголовное производство по статье покушение на преступление, что предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

    Отметим, что раненый 33-летний мужчина также был ранее судим за кражи.

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