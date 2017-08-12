В Херсоне задержали уроженца Азербайджана, имевшего тесные связи с криминальными кругами в Украине

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В Херсоне задержали 30-летнего уроженца Азербайджана, в результате конфликта нанесшего из оружия многочисленные ранения другому мужчине в ресторане.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, после совершения преступления злоумышленник скрылся на автомобиле "БМВ".

Задержанный азербайджанец был ранее судим за разбой и незаконное завладение транспортным средством. Также стало известно, что задержанный имеет широкий круг связей в криминальной среде на территории четырех областей Украины.

Возбуждено уголовное производство по статье покушение на преступление, что предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Отметим, что раненый 33-летний мужчина также был ранее судим за кражи.