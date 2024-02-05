В Хазарском районе задержаны 48 наркоторговцев

В ходе серии операций, проведенных в январе сотрудниками Управления полиции Хазарского района, а также территориальных отделов и подразделений полиции, задержаны 48 человек по 35 фактам незаконного оборота и продажи наркотиков.

В ходе серии операций, проведенных в январе сотрудниками Управления полиции Хазарского района, а также территориальных отделов и подразделений полиции, задержаны 48 человек по 35 фактам незаконного оборота и продажи наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, у задержанных обнаружено 4 кг героина, марихуаны и психотропного вещества метамфетамина.

Задержанные утверждают, что приобретали наркотики в основном через социальные сети у незнакомых граждан Ирана с целью последующей их продажи онлайн или для личного употребления.

По данным случаям ведутся расследования в следственном отделе Управления полиции Хазарского района.

Отмечается, что сотрудники полиции продолжают операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.