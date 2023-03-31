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В Хазарском районе снесли незаконно построенные нежилые объекты

В Хазарском районе снесли незаконно построенные нежилые объекты В поселках Бузовна, Бина и Шаган Хазарского района столицы снесены незаконно построенные нежилые объекты.
Происшествия
31 марта 2023 г. 13:24
В Хазарском районе снесли незаконно построенные нежилые объекты

В поселках Бузовна, Бина и Шаган Хазарского района столицы снесены незаконно построенные нежилые объекты.

Как сообщает Report, в результате совместных проверок, проведенных Государственной противопожарной службой МЧС и Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве, установлено, что строительные работы были выполнены без соответствующих разрешительных документов, с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности. В том числе было выявлено, что объекты не соответствуют требованиям нормам и правилам строительства, а также принципам градостроительной деятельности и пр.

Консультант Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве МЧС Адиль Байрамов сообщил журналистам, что объекты принадлежат различным физическим лицам.

По словам представителя Госагентства, исполнительная власть Хазарского района подала обращение для сноса незаконно построенных объектов.

А.Байрамов отметил, что МЧС продолжит принимать жесткие меры в рамках законодательства в отношении объектов, в которых будут выявлены нарушения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXəzər rayonunda qanunsuz tikilən qeyri-yaşayış obyektləri sökülüb

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