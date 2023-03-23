В Хазарском районе найдена ручная граната

В Хазарском районе Баку найдена ручная граната

В Хазарском районе Баку найдена ручная граната.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Было отмечено, что на горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории района.

На место незамедлительно выехала группа по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

В ходе осмотра территории обнаружена одна ручная граната РГД-5, пригодная для боевого применения.

Обнаруженный боеприпас вывезен с территории в целях обезвреживания.