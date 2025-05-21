В Хазарском районе мужчина задержан по подозрению в похищении 44-летней женщины

В Хазарском районе Баку мужчина задержан по подозрению в похищении 44-летней женщины.
Как сообщает Report, полиция расследовала распространенные в соцсетях кадры о похищении женщины в поселке Шувелян Хазарского района 19 мая.
Личность похитителя была установлена.
По факту в Хазарском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответсвующей статье УК АР. Ранее судимый 39-летний Азер Гулиев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.
Расследование по факту продолжается.