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В Хазарском районе мужчина задержан по подозрению в похищении 44-летней женщины

В Хазарском районе мужчина задержан по подозрению в похищении 44-летней женщины В Хазарском районе Баку мужчина задержан по подозрению в похищении 44-летней женщины.
Происшествия
21 мая 2025 г. 10:45
В Хазарском районе мужчина задержан по подозрению в похищении 44-летней женщины

В Хазарском районе Баку мужчина задержан по подозрению в похищении 44-летней женщины.

Как сообщает Report, полиция расследовала распространенные в соцсетях кадры о похищении женщины в поселке Шувелян Хазарского района 19 мая.

Личность похитителя была установлена.

По факту в Хазарском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответсвующей статье УК АР. Ранее судимый 39-летний Азер Гулиев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Расследование по факту продолжается.

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