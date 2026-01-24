Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Хазарском районе Баку задержан лжесотрудник газовой службы

    Происшествия
    • 24 января, 2026
    • 11:50
    В Хазарском районе Баку задержан лжесотрудник газовой службы

    В Хазарском районе задержан мужчина, представлявшийся сотрудником газовой службы.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, в полицию поступила информация о том, что неизвестный обходит дома и под предлогом неисправности газовых счетчиков взимает с граждан деньги якобы за их замену.

    Сотрудниками Хазарского РУП по горячим следам был задержан подозреваемый Юсиф Агаев.

    По факту его противоправных действий проводится расследование.

