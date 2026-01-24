В Хазарском районе Баку задержан лжесотрудник газовой службы
Происшествия
- 24 января, 2026
- 11:50
В Хазарском районе задержан мужчина, представлявшийся сотрудником газовой службы.
Как сообщает Report со ссылкой на МВД, в полицию поступила информация о том, что неизвестный обходит дома и под предлогом неисправности газовых счетчиков взимает с граждан деньги якобы за их замену.
Сотрудниками Хазарского РУП по горячим следам был задержан подозреваемый Юсиф Агаев.
По факту его противоправных действий проводится расследование.
