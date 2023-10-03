В Хазарском районе Баку возник пожар в жилом доме, погиб один человек

Один человек погиб в результате пожара, возникшего на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Хазарском районе Баку.

Один человек погиб в результате пожара, возникшего на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Хазарском районе Баку.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

Согласно информации, в 1-комнатной квартире общей площадью 38 м² на первом этаже пятиэтажного жилого дома сгорел один спальный комплект. В ходе разведки места пожара было обнаружено и передано по назначению тело одного человека.

Остальная часть квартиры была защищена от пожара. Возгорание было ликвидировано силами пожарной бригады.

В связи с инцидентом профильные ведомства ведут расследование.