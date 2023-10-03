О нас

В Хазарском районе Баку возник пожар в жилом доме, погиб один человек

В Хазарском районе Баку возник пожар в жилом доме, погиб один человек Один человек погиб в результате пожара, возникшего на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Хазарском районе Баку.
Происшествия
3 октября 2023 г. 08:47
В Хазарском районе Баку возник пожар в жилом доме, погиб один человек

Один человек погиб в результате пожара, возникшего на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Хазарском районе Баку.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

Согласно информации, в 1-комнатной квартире общей площадью 38 м² на первом этаже пятиэтажного жилого дома сгорел один спальный комплект. В ходе разведки места пожара было обнаружено и передано по назначению тело одного человека.

Остальная часть квартиры была защищена от пожара. Возгорание было ликвидировано силами пожарной бригады.

В связи с инцидентом профильные ведомства ведут расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xəzər rayonunda yanğın olub, 1 nəfər ölüb

Другие новости из категории

Представители зарубежных медиа осмотрели территорию, где была обнаружена наркоплантация в Ходжалы
ФотоПредставители зарубежных медиа осмотрели территорию, где была обнаружена наркоплантация в Ходжалы
2 октября 2023 г. 16:19
МВД: Обнаруженная в Ходжалы конопля относится к более востребованному на рынке подвиду сативы
МВД: Обнаруженная в Ходжалы конопля относится к более востребованному на рынке подвиду сативы
2 октября 2023 г. 16:15
В Ходжавенде обнаружены взрывные устройства большой разрушительной силы
ФотоВ Ходжавенде обнаружены взрывные устройства большой разрушительной силы
2 октября 2023 г. 15:18
МВД Азербайджана: В Карабахе обнаружено более 100 га плантаций наркотиков
ФотоМВД Азербайджана: В Карабахе обнаружено более 100 га плантаций наркотиков
2 октября 2023 г. 14:59
В Ходжалы выявлена наркоплантация
ФотоВ Ходжалы выявлена наркоплантация
2 октября 2023 г. 14:25
Назван судья, который будет рассматривать уголовное дело Вагифа Хачатуряна
Назван судья, который будет рассматривать уголовное дело Вагифа Хачатуряна
2 октября 2023 г. 10:50
Генпрокурор: Уголовное дело в отношении Вагифа Хачатуряна направлено в Бакинский военный суд
Генпрокурор: Уголовное дело в отношении Вагифа Хачатуряна направлено в Бакинский военный суд
2 октября 2023 г. 10:04
В Лянкяране за последний месяц задержаны 32 наркоторговца
В Лянкяране за последний месяц задержаны 32 наркоторговца
2 октября 2023 г. 09:13
Тяжелое ДТП в России, погибли четыре человека
Тяжелое ДТП в России, погибли четыре человека
1 октября 2023 г. 23:55
В Джалилабаде сгорел пятикомнатный дом
В Джалилабаде сгорел пятикомнатный дом
1 октября 2023 г. 22:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi