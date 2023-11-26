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В Хазарском районе Баку обнаружены боеприпасы

В Хазарском районе Баку обнаружены боеприпасы В поселке Шувелян Хазарского района Баку обнаружены боеприпасы.
Происшествия
26 ноября 2023 г. 10:43
В Хазарском районе Баку обнаружены боеприпасы

В поселке Шувелян Хазарского района Баку обнаружены боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

На место происшествия были направлены саперы Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности совместно с правоохранительными органами в ходе осмотра места происшествия были обнаружены 1 ручная граната Ф-1, пригодная для боевого применения, 1 запал УЗРГМ и 10 снарядов калибра 9 мм.

Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞüvəlanda əl qumbarası və mərmilər aşkarlanıb

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