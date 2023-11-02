О нас

В Хазарском районе Баку обнаружены боеприпасы

В Хазарском районе Баку обнаружены боеприпасы На территории поселка Бина Хазарского района города Баку обнаружены боеприпасы.
Происшествия
2 ноября 2023 г. 11:00
В Хазарском районе Баку обнаружены боеприпасы

На территории поселка Бина Хазарского района города Баку обнаружены боеприпасы.

Как сообщает Report, соответствующая информация поступила на горячую линию министерства "112". На место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов на территории предварительно были приняты соответствующие меры безопасности.

В ходе осмотра были обнаружены и изъяты 1 ручная граната Ф-1, 1 запал УЗРГМ, 3 патрона 5х45 мм, 1 обрез “ТОЗ-63”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda silah-sursat aşkarlanıb

Другие новости из категории

В Баку пропала 15-летняя девушка
В Баку пропала 15-летняя девушка
2 ноября 2023 г. 09:31
В Гяндже задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в убийстве сестры
В Гяндже задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в убийстве сестры
2 ноября 2023 г. 08:51
В Барде произошел пожар на приусадебном участке, один человек отравился дымом
В Барде произошел пожар на приусадебном участке, один человек отравился дымом
2 ноября 2023 г. 08:44
В Сабаильском районе Баку обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти
В Сабаильском районе Баку обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти
2 ноября 2023 г. 08:39
В Баку задержан подозреваемый в убийстве супруги мужчина
В Баку задержан подозреваемый в убийстве супруги мужчина
2 ноября 2023 г. 08:23
В Баку пассажирский автобус попал в ДТП, пострадал один человек
В Баку пассажирский автобус попал в ДТП, пострадал один человек
2 ноября 2023 г. 03:10
В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом
В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом
2 ноября 2023 г. 02:18
В Джалилабаде в ДТП пострадали четыре человека
В Джалилабаде в ДТП пострадали четыре человека
2 ноября 2023 г. 00:54
Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен
ФотоПожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен
1 ноября 2023 г. 20:44
ANAMA: В октябре на освобожденных территориях обнаружено 1695 мин, 8537 неразорвавшихся боеприпасов
ANAMA: В октябре на освобожденных территориях обнаружено 1695 мин, 8537 неразорвавшихся боеприпасов
1 ноября 2023 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi