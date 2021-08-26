В Хатаинском районе задержаны 4 коронавирусных пациента

В Хатаинском районе столицы задержаны 4 коронавирусных пациента, разгуливавшие в общественных местах

В Хатаинском районе столицы задержаны 4 коронавирусных пациента, разгуливавшие в общественных местах.

Как сообщили Report в МВД республики, с нарушителями была проведена разъяснительная беседа, после чего их отправили домой для прохождения лечения.

В отношении одного из нарушителей - Хаяла Насирова возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного Кодекса Азербайджана. В отношении трех нарушителей продолжаются следственные мероприятия.

Сотрудники 13-го отделения полиции Сабунчинского РУП задержали больного коронавирусом местного жителя Сабита Аллахвердиева, нарушившего карантинный режим. Аналогичные нарушения были выявлены в Насиминском и Наримановском районах столицы, где сотрудниками правоохранительных органов были задержаны три коронавирусных пациента - Асиф Алиев, Захид Алияров и Азер Бедирзаде. По фактам ведется расследование.