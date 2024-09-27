Пожар на предприятии в Хатаинском районе Баку локализован

13:42

Пожар на предприятии по производству красок в Хатаинском районе Баку локализован.

Об этом Report сообщили в МЧС.

По информации ведомства, пожарным удалось предотвратить распространение огня на близлежащие объекты.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

14:50

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов берут пробы воздуха в Хатаинском районе, где горит предприятие по производству красок ООО "Yurd F".

Как передает Report, об этом сообщил сотрудник Государственной службы экологической безопасности Гафар Агаев.

Он отметил, что в результате сильного пожара в воздух поднялись большие потоки черного дыма. Для определения уровня загрязнения воздуха специалисты берут пробы с помощью специальных приборов, сказал Агаев.

Как сообщает корреспондент Report с места событий, в результате пожара сгорели несколько автомобилей, припаркованные во дворе объекта.

Причины пожара все еще не установлены, работы по тушению продолжаются.

14:00

Работы по тушению пожара на одном из объектов в Хатаинском районе Баку продолжаются.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что к тушению пожара на улице Сулеймана Ахмедова были немедленно привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время работы по тушению продолжаются, говорится в сообщении.

В свою очередь в TƏBİB сообщили, что на месте происшествия работают 6 бригад скорой медицинской помощи.

13:50

На улице Сулеймана Ахмедова в Хатаинском районе Баку начался пожар.

Как сообщает Report, в результате пожара улицу окутал черный дым.

Министерство внутренних дел сообщило, что из-за инцидента ограничено движение транспортных средств с проспекта 8 Ноября в направлении названной улицы.