В Хатаинском районе столицы задержаны продавцы пиротехники

В Хатаинском районе Баку задержаны три человека, организовавшие продажу пиротехники.
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Согласно информации, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции, были задержаны еще три человека, организовавшие продажу пиротехники в парках и аллеях на территории района. У них было изъято более 500 единиц различных видов пиротехнических изделий.
В отношении указанных лиц были приняты предусмотренные законодательством меры.
Сотрудники полиции продолжают мероприятия по пресечению продажи пиротехники.