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В Хатаинском районе столицы задержаны продавцы пиротехники

В Хатаинском районе столицы задержаны продавцы пиротехники В Хатаинском районе столицы задержаны три человека, организовавшие продажу пиротехники.
Происшествия
31 декабря 2023 г. 21:03
В Хатаинском районе столицы задержаны продавцы пиротехники

В Хатаинском районе Баку задержаны три человека, организовавшие продажу пиротехники.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно информации, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции, были задержаны еще три человека, организовавшие продажу пиротехники в парках и аллеях на территории района. У них было изъято более 500 единиц различных видов пиротехнических изделий.

В отношении указанных лиц были приняты предусмотренные законодательством меры.

Сотрудники полиции продолжают мероприятия по пресечению продажи пиротехники.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXətaidə pirotexniki vasitələrin satışını təşkil edən 3 nəfər saxlanılıb

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