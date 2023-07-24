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Мэр Баку Эльдар Азизов прибыл на место пожара в Хатаинском районе

Мэр Баку Эльдар Азизов прибыл на место пожара в Хатаинском районе В Хатаинском районе Баку возник пожар.
Происшествия
24 июля 2023 г. 23:10
Мэр Баку Эльдар Азизов прибыл на место пожара в Хатаинском районе

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов прибыл на место пожара в Хатаинском районе столицы.

Как передает с места происшествия корреспондент Report, работы по тушению пожара продолжаются.

22:26

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании на участке, заросшей камышом, недалеко от улицы Сулеймана Ахмедова Хатаинского района Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По вызову привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны Министерства.

Работы по тушению пожара продолжаются.

22:22

В Хатаинском районе Баку возник пожар.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в местности, заросшей камышом, в поселке НЗС.

К месту происшествия привлечены личный состав и техника Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), а также медицинская бригада. В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

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