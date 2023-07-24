Мэр Баку Эльдар Азизов прибыл на место пожара в Хатаинском районе

В Хатаинском районе Баку возник пожар.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов прибыл на место пожара в Хатаинском районе столицы.

Как передает с места происшествия корреспондент Report , работы по тушению пожара продолжаются.

22:26

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании на участке, заросшей камышом, недалеко от улицы Сулеймана Ахмедова Хатаинского района Баку.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По вызову привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны Министерства.

Работы по тушению пожара продолжаются.

22:22

В Хатаинском районе Баку возник пожар.

Как передает Report , инцидент зафиксирован в местности, заросшей камышом, в поселке НЗС.

К месту происшествия привлечены личный состав и техника Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), а также медицинская бригада. В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

