Мэр Баку Эльдар Азизов прибыл на место пожара в Хатаинском районе

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов прибыл на место пожара в Хатаинском районе столицы.
Как передает с места происшествия корреспондент
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании на участке, заросшей камышом, недалеко от улицы Сулеймана Ахмедова Хатаинского района Баку.
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По вызову привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны Министерства.
Работы по тушению пожара продолжаются.
В Хатаинском районе Баку возник пожар.
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К месту происшествия привлечены личный состав и техника Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), а также медицинская бригада. В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.