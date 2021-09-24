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В Хатаинском районе Баку открыты парк и памятная доска в честь шехидов

В Хатаинском районе Баку открыты парк и памятная доска в честь шехидов В городе Баку состоялось открытие парка и мемориальной доски в честь шехидов Первой Карабахской войны Фазаира Зиядова, Надира Махмудова и шехида Отечественной войны майора Руфата Аскерова.
Происшествия
24 сентября 2021 г. 12:01
В Хатаинском районе Баку открыты парк и памятная доска в честь шехидов

В городе Баку состоялось открытие парка и мемориальной доски в честь шехидов Первой Карабахской войны Фазаира Зиядова, Надира Махмудова и шехида Отечественной войны майора Руфата Аскерова.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие глава Исполнительной власти Хатаинского района Рафиг Гулуев, члены семей шехидов и представители общественности.

Участники мероприятия говорили о мужестве и героизме погибших за территориальную целостность страны. Было отмечено, что азербайджанский народ всегда дорожит памятью сынов, которые достойно выполнили свой долг перед Родиной.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXətaidə üç şəhidin xatirə lövhəsinin açılışı olub

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