В Хатаинском районе Баку открыты парк и памятная доска в честь шехидов

В городе Баку состоялось открытие парка и мемориальной доски в честь шехидов Первой Карабахской войны Фазаира Зиядова, Надира Махмудова и шехида Отечественной войны майора Руфата Аскерова.

В городе Баку состоялось открытие парка и мемориальной доски в честь шехидов Первой Карабахской войны Фазаира Зиядова, Надира Махмудова и шехида Отечественной войны майора Руфата Аскерова.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие глава Исполнительной власти Хатаинского района Рафиг Гулуев, члены семей шехидов и представители общественности.

Участники мероприятия говорили о мужестве и героизме погибших за территориальную целостность страны. Было отмечено, что азербайджанский народ всегда дорожит памятью сынов, которые достойно выполнили свой долг перед Родиной.