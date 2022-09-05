В Хатаинском районе Баку потушили пожар

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на улице М. Хади Хатаинского района города Баку.

На улице М.Хади Хатаинского района города Баку пожар потушен.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на место возгорания незамедлительно были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Пожар потушен.

21:54

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на улице М.Хади Хатаинского района города Баку.

Как сообщает Report, на место происшествия незамедлительно прибыли подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.