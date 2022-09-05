В Хатаинском районе Баку потушили пожар

На улице М.Хади Хатаинского района города Баку пожар потушен.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Отмечается, что на место возгорания незамедлительно были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
Пожар потушен.
21:54
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на улице М.Хади Хатаинского района города Баку.
Как сообщает Report, на место происшествия незамедлительно прибыли подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
Будет предоставлена дополнительная информация.