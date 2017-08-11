В Харькове задержан уроженец Азербайджана, занимавшийся незаконной переправкой мигрантов

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ На территории Харьковской области Украины задержаны трое участников преступной группы, организовавшие канал незаконной переправки через госграницу мигрантов.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в сообщении указано, что организовал преступную группу 56-летний украинец, уроженец Азербайджана. К нему примкнули еще двое украинцев 36-ти и 50-ти лет. Они помогали мигрантам пересекать украинско-российскую границу вне установленных пунктов пропуска. Действовала группировка почти год. Клиентов искали среди азербайджанцев.

Первого клиента они попытались провести через границу в апреле 2016-го года. Мужчина заплатил им 600 долларов за услугу, но в Россию так и не попал, возле границы был задержан сотрудниками Госпогранслужбы. Злоумышленников это не остановило, они продолжили свою противоправную деятельность и подняли цену за услуги до 800 долларов. В мае 2017-го года они были задержаны. Сейчас участники преступной группы находятся под стражей.