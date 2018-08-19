В Харькове задержан гражданин Азербайджана

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ 49-летний гражданин Азербайджана не имел права находиться на территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Харьковской области, нарушителя миграционного законодательства работники Богодуховского отдела полиции задержали на местном рынке.

Во время проверки документов у гражданина Азербайджана полицейские установили, что мужчина проживает в городе без права пребывания на территории Украины.

На нарушителя составили протокол об административном правонарушении по статье 203 КУоАП (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).