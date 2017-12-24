В Харькове азербайджанец накинулся на прохожих с ножом

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Харькова гражданина Азербайджана, который отобрал у девушки мобильный телефон, а затем кидался на людей с ножом, пытавшихся его остановить. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе областного управления Нацполиции, передает Report.

Полицейские рассказали, что иностранец отобрал мобильный телефон у 25-летней девушки. Стоимость смартфона составляет примерно 30 тысяч гривен.

"Мужчина стал преследовать потерпевшую и, когда пoблизoсти не было людей, выхватил тeлeфoн и начал убeгaть", - сообщили в пресс-службе.

Двое прохожих, которые стали свидетелем происходящего, задержали азербайджанца, но тот вытащил нож и начал им размахивать. Тогда те решили вызвать сотрудников правоохранительных органов. Следователи открыли уголовное производство статье "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. На данный момент преступник задержан.