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    В Харькове азербайджанец накинулся на прохожих с ножом

    На данный момент преступник задержан

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Харькова гражданина Азербайджана, который отобрал у девушки мобильный телефон, а затем кидался на людей с ножом, пытавшихся его остановить. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе областного управления Нацполиции, передает Report.

    Полицейские рассказали, что иностранец отобрал мобильный телефон у 25-летней девушки. Стоимость смартфона составляет примерно 30 тысяч гривен.

    "Мужчина стал преследовать потерпевшую и, когда пoблизoсти не было людей, выхватил тeлeфoн и начал убeгaть", - сообщили в пресс-службе.

    Двое прохожих, которые стали свидетелем происходящего, задержали азербайджанца, но тот вытащил нож и начал им размахивать. Тогда те решили вызвать сотрудников правоохранительных органов. Следователи открыли уголовное производство статье "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. На данный момент преступник задержан. 

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