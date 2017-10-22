В Харькове арестован азербайджанец, подозреваемый в преднамеренном убийстве

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Украине задержан 26-летний азербайджанец, подозреваемый в преднамеренном убийстве.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что Харьковские пограничники на пропускном пункте Гоптовка проверяли документы азербайджанца, собиравшегося покинуть пределы Украины. Во время проверки документов, лица, чье имя пока не разглашается, стало известно, что он подозревается в преднамеренном убийстве.

Подозреваемый был сразу же арестован и об этом была проинформирована национальная милиция.