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    В автомобильном цехе в Хачмазе произошел взрыв, есть пострадавшие

    Раненые мастера отправлены в Национальный центр офтальмологии имени Зарифы Алиевой

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе в одном из автомобильных цехов произошел взрыв.

    Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел в городе Худат.

    Так, после оказания в Худатской районной центральной больнице первой медицинской помощи работавшим с кислородными баллонами мастерам Равану Магеррамову и Джаваду Шихамирову, их отправили в Баку, в Национальный центр офтальмологии имени Зарифы Алиевой.

    Как сообщили Report из Худатской районной центральной больницы, при проведении мастерами сварочных работ произошел взрыв.

    По факту ведется расследование. 

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