В автомобильном цехе в Хачмазе произошел взрыв, есть пострадавшие

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе в одном из автомобильных цехов произошел взрыв.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел в городе Худат.

Так, после оказания в Худатской районной центральной больнице первой медицинской помощи работавшим с кислородными баллонами мастерам Равану Магеррамову и Джаваду Шихамирову, их отправили в Баку, в Национальный центр офтальмологии имени Зарифы Алиевой.

Как сообщили Report из Худатской районной центральной больницы, при проведении мастерами сварочных работ произошел взрыв.

По факту ведется расследование.