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В Ханкенди обнаружены автоматы, пистолеты и гранаты

В Ханкенди обнаружены автоматы, пистолеты и гранаты Сотрудники полиции обнаружили в Ханкенди автоматическое оружие, пистолеты и гранаты.
Происшествия
15 февраля 2024 г. 11:12
В Ханкенди обнаружены автоматы, пистолеты и гранаты

Сотрудники полиции обнаружили в Ханкенди автоматическое оружие, пистолеты и гранаты.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

14 февраля правоохранители обнаружили на территории города Ханкенди восемь единиц автоматического оружия, три пистолета, десять гранат, одно ружье, 60 магазинов для патронов и 4 060 патронов.

Кроме того, минувшим днем в Баку и регионах страны граждане сдали полиции десять ружей, две гранаты, четыре магазина и 90 патронов к оружию. В ходе проведенных мероприятий также удалось изъять четыре автомата, четыре магазина и 116 патронов.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndidə avtomat, tapança və qumbaralar aşkarlanıb

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