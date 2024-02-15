В Ханкенди обнаружены автоматы, пистолеты и гранаты

Сотрудники полиции обнаружили в Ханкенди автоматическое оружие, пистолеты и гранаты.

Сотрудники полиции обнаружили в Ханкенди автоматическое оружие, пистолеты и гранаты.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

14 февраля правоохранители обнаружили на территории города Ханкенди восемь единиц автоматического оружия, три пистолета, десять гранат, одно ружье, 60 магазинов для патронов и 4 060 патронов.

Кроме того, минувшим днем в Баку и регионах страны граждане сдали полиции десять ружей, две гранаты, четыре магазина и 90 патронов к оружию. В ходе проведенных мероприятий также удалось изъять четыре автомата, четыре магазина и 116 патронов.