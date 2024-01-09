В Ханкенди и Ходжалы обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.
Об этом
В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, 8 января на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 1 гранатомет, 1 пулемет, 37 автоматов разных марок, 2 пистолета, 10 винтовок разных марок, 28 гранат, 23 запала, 7 277 патронов различного калибра, 131 обойма, 12 штык-ножей и другие боеприпасы.
На территории города Ходжалы обнаружены и изъяты 30 автоматов разных марок, 1 гранатомет, 2 снайперские винтовки, 10 гранат, 1 ружье, 23 300 патронов и 23 обоймы.