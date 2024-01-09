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В Ханкенди и Ходжалы обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

В Ханкенди и Ходжалы обнаружено большое количество оружия и боеприпасов В Ханкенди и Ходжалы обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.
Происшествия
9 января 2024 г. 10:51
В Ханкенди и Ходжалы обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

В Ханкенди и Ходжалы обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, 8 января на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 1 гранатомет, 1 пулемет, 37 автоматов разных марок, 2 пистолета, 10 винтовок разных марок, 28 гранат, 23 запала, 7 277 патронов различного калибра, 131 обойма, 12 штык-ножей и другие боеприпасы.

На территории города Ходжалы обнаружены и изъяты 30 автоматов разных марок, 1 гранатомет, 2 снайперские винтовки, 10 гранат, 1 ружье, 23 300 патронов и 23 обоймы.

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Версия на английском языке Large number of weapons and ammunition found in Khankandi and Khojaly
Версия на азербайджанском языке Xankəndi və Xocalıda 67 avtomat, 38 qumbara, pulemyot və snayper silahları tapılıb

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