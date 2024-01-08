В Ханкенди и Ходжалинском районе обнаружено множество оружия и боеприпасов

Сотрудники полиции обнаружили оружие и боеприпасы на территории города Ханкенди и Ходжалинского района.

Сотрудники полиции обнаружили оружие и боеприпасы на территории города Ханкенди и Ходжалинского района.

Как сообщает Report , информацию об этом распространило МВД.

В частности, на территории города Ханкенди изъяты 1 пулемет, 33 автомата различных марок, 2 пистолета, 7 винтовок, 22 гранаты, 23 запала гранаты, 10 665 патронов разных калибров, 2 оптических прицела, 5 комплектов пеналов, 1 патрон к пулемету "Калашников", 186 магазинов, 1 штык-нож, 27 сумок для магазинов, 3 бинокля и 4 устройства связи.

На территории Ходжалинского района обнаружены и изъяты 3270 патронов различного калибра, 1 противотанковая мина, 4 ручные гранаты, 12 снарядов "РПГ-7" и 8 магазинов для автомата.