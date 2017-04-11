В Хакасии судят погромщиков азербайджанских кафе

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Абаканском городском суде продолжился судебный процесс по делу погромщиков азербайджанских кафе, сообщает Report со ссылкой на агентство "Хакасия".

Представители прокуратуры сегодня начали зачитывать обвинение, однако сделать это в одно заседание вряд ли удастся, так как на скамье подсудимых оказалось сразу 16 молодых человек, которым инкриминируется хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.

Напомним, что 20 марта прошлого года в Хакасии стали громить азербайджанские кафе. Причиной массовых беспорядков послужило убийство хакасского спортсмена Александра Голубина, в котором обвинили уроженца Азербайджана.

Толпа молодых людей разгромила кафе "Планета" и "Эверест", в ходе которых были избиты персонал и посетители. Нападению подверглись именно те кафе, владельцами которых являются выходцы из Азербайджана.

Дело рассматривается в особом порядке, то есть все подсудимые заранее признали свою вину.