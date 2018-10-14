В Хаджигабуле столкнулись два грузовых автомобиля

Хаджигабул. 14 октября. REPORT.AZ/ В Хаджигабульском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент произошел утром на части автомагистрали Баку-Газах, пролегающей через территорию села Пирсаат Хаджигабульского района. Грузовик марки "Shacman" врезался в припаркованный на обочине дороги "Камаз". В результате, водитель "Shacman" Гюлалиев Улухан Везир оглы (1984) был спасен сотрудниками Противопожарной охранной службы МЧС. Раненый водитель был помещен в Ширванскую городскую больницу.

По факту ведется расследование.

Ранее, в Товузе произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали 2 человека.