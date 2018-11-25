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    В Хаджигабуле столкнулись два автомобиля, ранены 8 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    В гаджигабульском районе в результате тяжелого дтп стала известна личность еще двое раненых.

    Хаджигубул. 25 ноября. REPORT.AZ/ Стала известна личность еще двоих пострадавших в результате тяжелого ДТП в Хаджигабульском районе.

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, ими являются - водитель "Mercedes" Гасанов Пирали Гюлали оглы (1965) и его пассажирка Гасанова Лала Пирали гызы (1993).

    ***14:15

    Хаджигубул. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Хаджигабульском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали 8 человек.

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент произошел на 125-м км автомагистрали Баку-Газах.

    В результате столкновения автомобиля марки "Mercedes Vita" с госномером "07-EG-547" с автомобилем с госномером "90-DA-004" восемь человек получили ранения из которых шестером тяжело ранены.

    Известны личности пятерых раненых. Ими являются жители Баку - Кочалиева Эльнара Ахмед гызы (1991), Пиришова Рубаба Шахлар гызы (1968), Микаилова Самира Гаджибала гызы (1981), Тагизаде Шахла Фирдовси гызы (1986) и Гасанова Ягут Ильхам гызы (1967).

    Личности остальных раненых уточняются.

    По факту ведется расследование.

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