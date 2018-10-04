В Хаджигабуле перевернулся легковой автомобиль, 2 человека получили ранения

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Хаджигабул. 4 октября. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-21015" на 135 км автомагистрали Баку-Газах, на территории села Муган Хаджигабульского района врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

В результате пострадали два человека - житель Мингячевира Гумбатов Парвиз Акиф оглы (1991) и житель Ширвана Бунйатов Кянан Физули оглы (1992). С телесными травмами различной степени тяжести они были помещены в травматологическое отделение Ширванской городской больницы.

По факту ведется расследование.