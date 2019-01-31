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    В Хаджигабуле хищный зверь напал на местного жителя - ФОТО

    В то время как житель села 1950 года рождения Мирзаев Матлаб Мамедали оглу пас овец, стадо подверглось нападению шакала
    © Foto: "Report"

    Хаджигабул. 31 января. REPORT.AZ/ В Хаджигабульском районе хищный зверь напал на местного жителя.

    Как передаёт миль-муганское бюро Report, инцидент произошёл в селе Агаджанлы.

    В то время как житель села 1950 года рождения Мирзаев Матлаб Мамедали оглу пас овец, стадо подверглось нападению шакала. При попытке защитить овец от нападения хищного зверя, 68-летний житель села и сам стал жертвой шакала. Хотя Мирзаеву и удалось убить зверя, житель потерял палец и был ранен в ногу.

    Раненому сельчанину помогли врачи и сделали ему укол вакцины от бешенства.

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