В Хачмазском районе обрушился мост, есть пострадавшие

На автомобильной дороге Гендоб-Хачмаз- Ялама- государственная граница Российской Федерации (26-й км) обрушился автомобильный мост, построенный на реке Гудиалчай в 1974 году.

На автомобильной дороге Гендоб-Хачмаз- Ялама- государственная граница Российской Федерации (26-й км) обрушился автомобильный мост, построенный на реке Гудиалчай в 1974 году.

Как сообщает Report, причиной обрушения стали сильные селевые потоки, вызванные продолжающимися несколько дней интенсивными дождями.

В результате обрушения моста в реку упал легковой автомобиль “ВАЗ”.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, спасли трех пострадавших. Ими оказались жители Хачмазского района Гейбатов Алисафа Аббас оглу (1966 г.р.) и Сафаралиев Эльвин Тофиг оглу (1999 г.р.), а также житель Баку Гараев Эфсун Эсгер оглу (1984 г.р.).

По данным ведомства, пострадавшие доставлены в центральную больницу Хачмазского района.

Следует отметить, что в результате обрушения моста прервано автомобильное сообщение города Худат и окрестных сел с дорогами в направлении Баку.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана в свою очередь сообщили, что сразу после инцидента на указанном участке трассы ведутся ремонтные работы, задействована спецтехника и живая сила.