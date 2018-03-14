В Хачмазской больнице сообщили о состоянии здоровья ребенка, раненного из ружья - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Состояние здоровья 4-летнего ребенка, жителя села Илхычи, получившего ранение в результате неосторожного обращения с ружьем со стороны брата, нормальное.
Об этом северному бюро Report сообщили в Хачмазской центральной районной больнице.
Было отмечено, что ребенок, поступивший в больницу с диагнозом ранение дробью верхней части правого бедра, продолжает лечение в травматологическом отделении.
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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе 10-летний мальчик выстрелил в своего брата.
Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Илхычи.
По информации, в результате неосторожного обращения с ружьем, находившимся в доме без присмотра, Э.Ш. выстрелил в своего 4-летнего брата.
Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По факту продолжается расследование.
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