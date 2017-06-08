В Хачмазе задержаны лица, совершившие нападение на дом и потребовавшие от хозяйки деньги и золото

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе задержаны лица, совершившие нападение на дом и потребовавшие от женщины деньги и золото.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД), происшествие произошло в селе Хуловлу.

Так, неизвестные лица проникли в дом жительницы села Масумы Гасымовой, когда та находилась на кухне, и, приставив к ее горлу нож, потребовали деньги и золотые украшения. После криков женщины и ее призывов о помощи, воры, взяв со стола мобильный телефон, сбежали.

Хачмазское районное отделение полиции было проинформировано об инциденте.

На предварительном следствии на основе показаний хозяйки дома, выяснилось, что совершивший преступление для того чтобы не быть узнанным, повязал рот белой простыней и надел на голову спортивную шапку. Однако женщина смогла запомнить некоторые признаки лиц, совершивших преступление.

Сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Полицейские внимательно осмотрели местность вокруг дома.

На окраине новых посевных площадей в недостроенной постройке были обнаружены окурки и две пустые бутылки из-под сока. Они в должном порядке были упакованы и вместе с другими уликами направлены на экспертизу.

В ходе проведенных мероприятий в качестве подозреваемых были задержаны двое лиц - Вугар Садыгов и Талех Джавадов. Они признались в содеянном.

Задержанные лица сообщили, что после выхода из тюрьмы не были заняты работой. Сговорившись, они совершили кражу из двух магазинов и двух домов на территории района. А потом получили известие о том, что разыскиваются полицией. Чтобы скрыться на некоторое время они выбрали село Хуловлу. Несколько дней они жили в непривлекающей внимание недостроенной постройке, после того, как закончились продовольствие и деньги, вновь решили воровать.