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В Хачмазе задержан продавец "Трамадола"

В Хачмазе задержан продавец "Трамадола"

В результате оперативных мероприятий сотрудников отделения полиции Хачмазского района задержан мужчина, занимавшийся продажей психотропных лекарств.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе оперативных мероприятий сотрудников группы по борьбе с наркотиками и отдела уголовного розыска районного отделения полиции, на территории района в качестве подозреваемого был задержан местный житель, ранее судимый 33-летний Заур Мустафаев. 

При участии понятых был произведен обыск, в результате у задержанного обнаружили предназначенные для продажи 58 ед. таблеток "Трамадол".

Во время допроса З.Мустафаев признался, что носил при себе таблетки в целях продажи. 

По факту в отделении полиции Хачмазского района возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются. 

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