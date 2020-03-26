В Хачмазе задержан продавец "Трамадола"

В результате оперативных мероприятий сотрудников отделения полиции Хачмазского района задержан мужчина, занимавшийся продажей психотропных лекарств.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе оперативных мероприятий сотрудников группы по борьбе с наркотиками и отдела уголовного розыска районного отделения полиции, на территории района в качестве подозреваемого был задержан местный житель, ранее судимый 33-летний Заур Мустафаев.

При участии понятых был произведен обыск, в результате у задержанного обнаружили предназначенные для продажи 58 ед. таблеток "Трамадол".

Во время допроса З.Мустафаев признался, что носил при себе таблетки в целях продажи.

По факту в отделении полиции Хачмазского района возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются.