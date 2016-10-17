В Хачмазе задержан подозреваемый в убийстве

Хачмаз. 17 октября. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе задержан подозреваемый в убийстве.
Об этом Report сообщили в Хачмазской районной прокуратуре.
Сообщается, что задержан Магеррамов Гюндюз Али оглу, подозреваемый в убийстве на территории села Арзу Новрузова Ильгара Мамедали оглу (1972 г.р.).
В отношении Г.Магеррамова возбуждено уголовное дело по ст. 120 (умышленное убийство) УК, по факту ведется следствие.
Напомним, что Г.Магеррамов нанес И.Новрузову ножевое ранение. Раненый был немедленно доставлен в Хачмазскую районную центральную больницу, однако спасти его не удалось.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook