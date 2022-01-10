В Хачмазе задержан подозреваемый в покушении на убийство

В Хачмазском районе Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении лица, стрелявшего в родственника.

В Хачмазском районе Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении лица, стрелявшего в родственника.

Об этом Report сообщили в Хачмазской районной прокуратуре.

Сообщается, что 8 января около 21:00 часов в районную прокуратуру поступила информация о ранении из огнестрельного оружия жителя села Кёхне Джавида Махмудова (1986 года рождения). В ходе проведенного предварительного расследования появились обоснованные подозрения в том, что родственник потерпевшего Наиль Махмудов (1982 года рождения) во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений, попытался убить Джавида Махмудова, открыв по нему огонь из охотничьего ружья.

По факту в Хачмазской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана.

Наиль Махмудов в качестве подозреваемого задержан и привлечен к следствию.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.