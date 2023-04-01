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В Хачмазе задержан наркокурьер с 3 кг наркотиков

В Хачмазе задержан наркокурьер с 3 кг наркотиков В Хачмазе задержан наркокурьер с тремя килограммами наркотиков.
Происшествия
1 апреля 2023 г. 08:36
В Хачмазе задержан наркокурьер с 3 кг наркотиков

В Хачмазе задержан наркокурьер с тремя килограммами наркотиков.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хачмазского и Сумгайытского подразделений Управления полиции на железнодорожном транспорте, был задержан житель Баку Натиг Ализаде, который занимался доставкой полученных от гражданина Ирана наркотиков.

При личном досмотре у него было обнаружено и изъято около трех килограммов наркотических средств, таблетки метамфетамина.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Н.Ализаде избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке  Xaçmazda narkokuryer 3 kiloqram narkotiklə yaxalanıb

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