В Хачмазе задержан наркокурьер с 3 кг наркотиков

В Хачмазе задержан наркокурьер с тремя килограммами наркотиков.

В Хачмазе задержан наркокурьер с тремя килограммами наркотиков.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хачмазского и Сумгайытского подразделений Управления полиции на железнодорожном транспорте, был задержан житель Баку Натиг Ализаде, который занимался доставкой полученных от гражданина Ирана наркотиков.

При личном досмотре у него было обнаружено и изъято около трех килограммов наркотических средств, таблетки метамфетамина.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Н.Ализаде избрана мера пресечения в виде ареста.